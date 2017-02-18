«Хаддерсфилд Таун» – «Ман Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

18 февраля в Хаддерсфилде, на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм», состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити».
Ранее друг с другом команды встречались 74 раза. 22 матча завершились победой «Хаддерсфилд Таун», 28 раз команды сыграли вничью, 24 раза сильнее оказались игроки «Манчестер Сити». Последняя встреча между этими командами состоялась в 2000 году и завершилась вничью со счётом 1:1.