Невилл: Венгер — футбольный гигант

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил слова поддержки наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру. После поражения «канониров» от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов многие специалисты, в том числе бывшие игроки «Арсенала», призвали французского специалиста покинуть клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт.
«Вопрос вот в чём: заслуживает ли Арсен Венгер после 20 лет службы в клубе немного больше уважения даже после того, что произошло? Некоторые скажут, что да, некоторые — нет. Венгер полностью заслужил всё, что получает сейчас в свой адрес. И всё же я понимаю, почему фанаты „Вест Хэма“ ругают Пайета после того, как он поступил. Но если бы это был Джон Терри, который отдал „Челси“ 20 лет, а теперь чисто физически не может играть так же, как прежде — заслуживал ли он баннеров и ругани в свой адрес? Нет.
Венгер — это очень частный случай. Его ситуация уникальна, он достиг большего, чем любой другой тренер в истории клуба. Не забывайте, что расходы „Арсенала“ меньше, чем у других топ-клубов. „Тоттенхэм“, „Ливерпуль“, „Манчестер Сити“, „Манчестер Юнайтед“, „Челси“ — все они тратят больше, а в такой ситуации трудно рассчитывать на успех. Я помню про „Лестер“, но это исключение.
Венгер — футбольный гигант. Если он уйдёт в отставку, то, вероятно, миллионы людей захотят его поприветствовать и поблагодарить за всё, что он сделал», — цитирует Невилла Sky Sports.