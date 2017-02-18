«Терек» объявил имена двух новых вице-президентов клуба. Апты Алаудинов и Хайдар Алханов покинули свои должности.
«Состоялись новые назначения в руководящем составе республиканского футбольного клуба «Терек». На должности вице-президентов клуба назначены Ибрагим Закриев, первый заместитель председателя Правительства Чеченской Республики, и Иса Ибрагимов, министр Чеченской Республики по делам молодёжи.
Аналогичные должности в клубе оставили Апты Алаудинов, заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике, и Хайдар Алханов, переведённый на руководящую должность генерального директора академии футбола «Рамзан», который сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола в республике», — информирует сайт «Терека».