Кононов: пришёл на «Кубок Легенд» посмотреть на мастеров: Титова и Широкова

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, посетивший проходящий в Москве «Кубок Легенд», поделился впечатлениями от команды России, за которую выступают Егор Титов и Роман Широков. В первом матче на турнире россияне обыграли со счётом 6:5 команду Нидерландов.
«Я пришёл на «Кубок Легенд», чтобы посмотреть на мастеров футбола, которые в мою молодость восхищали меня своей игрой. Мне нравится игра сборной России. Это поколение – одно из моих любимых. Тут играют такие мастера, как Егор Титов и, конечно, Рома Широков. Я говорил и раньше, что он один из моих любимых игроков. Ещё мне нравится сборная Португалии. Футбол, который показывают они и россияне, интересен и близок мне. Конечно, мы все рассчитываем, что выиграем Кубок девятый раз, но не будем загадывать. По игре выделяются Россия и Португалия, возможно, именно они и встретятся в финале. А там уже надо приложить максимум усилий, чтобы победить.
Мы с Широковом ещё не общались, но вчера говорили по телефону. Он настраивался на игры и хочет принести максимум пользы. Я бы с удовольствием сам поучаствовал, но у меня есть небольшие травмы, которые не позволяют», – сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.