«Атлетико» разгромил хихонский «Спортинг», Гамейро оформил хет-трик за 5 минут

В матче 23-го тура чемпионата Испании хихонский «Спортинг» принимал на своём поле «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Янник Феррейра-Карраско и Кевин Гамейро, который оформил хет-трик при счёте 1:1 с 80-й по 85-ю минуту. За «Спортинг» отличился Серхио Альварес.
«Атлетико» (45 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Спортинг» (16) делит 18-ю строчку с «Гранадой».