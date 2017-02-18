«Реал» установил свой новый рекорд, забив в 42 матче подряд

В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» мадридский «Реал» установил свой новый рекорд, забив в 42-й игре подряд.
В последний раз «Реал» не поражал ворота своего соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года. Та игра в Манчестере завершилась нулевой ничьей. С тех пор подопечные Зинедина Зидана, на данный момент, забили 113 голов в 42 матчах.
Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне». В сезонах 1942-1943 и 1943-1944 годов каталонцы забивали в 44 матчах подряд.