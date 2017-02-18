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175 лет назад 2016
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Бартон: я не пытался симулировать, чтобы этого здоровяка из «Линкольна» удалили

18 февраля 2017, суббота. 22:46. Футбол
Полузащитник «Бернли» Джои Бартон сообщил, что не пытался спровоцировать судью матча 1/8 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» (0:1) на удаление форварда соперника Мэтта Рида.

Перед подачей углового Бартон наступил Риду на ногу, но тот отмахнулся от игрока «Бернли» и не стал реагировать на его действия. Спустя несколько секунд Бартон, пригнувшись, выскочил из-за спины Рида рядом с его рукой и упал на землю, закрыв лицо руками.

«Я не пытался симулировать, чтобы этому здоровяку дали красную карточку. Я должен был встать перед ним, потому что это моя работа при подаче углового. Я пытался протиснуться под его рукой, но он ударил меня по голове. Такие эпизоды — часть игры, у меня нет никаких проблем с этим. А вот он один из игроков „Линкольна“ по ходу матча действительно симулировал», — написал Бартон в «Твиттере».

Посмотреть видео эпизода можно здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бёрнли Джои Бартон
Новости. Футбол
18 февраля 2017, суббота
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