Майкон: первые полчаса игры с «Хэбеем» — тот футбол, к которому «Локо» стремится

Нападающий «Локомотива» Майкон подвёл итоги товарищеского матча против китайского клуба «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).
«Мы хорошо провели первый тайм. Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса — это именно тот футбол, к которому «Локомотив» стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, всё дело в «физике». Идёт третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе.
«Хэбэй» — хорошая команда, которая прибавила во втором тайме. Так что было очень важно одержать победу», — цитирует Майкона официальный сайт «Локомотива».