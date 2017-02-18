Анчелотти показал неприличный жест болельщикам «Герты»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после гостевой ничьей с «Гертой» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии показал неприличный жест фанатам хозяев. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт на 96-й минуте, хотя судья добавил ко второму тайму лишь пять минут.
По окончании встречи итальянский специалист, покидая предела поля и спускаясь в подтрибунное помещение, показал фанатам «Герты» средний палец.
«Да, я сделал этот жест, потому что они в меня плюнули», — цитирует Анчелотти Sportschau.