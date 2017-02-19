Сутормин: это мой первый хет-трик, но мог забить «Краснодару-2» и пять голов

«Матч получился хорошим, боевым. Жаль, нам не хватило разницы мячей, чтобы пройти дальше. Но мы показали хорошую игру, считаю, что могли забить ещё и выйти в полуфинал. А так заняли второе место в группе, пропустив вперёд воронежский «Факел». Эмоции положительные, конечно. Но мог забить и больше, честно говоря. Ещё два момента не реализовал. На таком уровне это мой первый хет-трик в карьере. Последний раз забивал три мяча в юношеском футболе.
Мне лично такой турнир, как Кубок ФНЛ, очень нравится, есть хорошие спарринги, всегда приятно набирать форму через игры. Здесь все матчи получаются интересными. Единственное, качество полей не всегда идеальное, однако в целом условия и организация турнира отличные», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».