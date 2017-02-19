Аузилио: «Интер» следит за Р. Родригесом и не намерен расставаться с Перишичем

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил интерес нерадзурри к защитнику «Вольфсбурга» Рикардо Родригесу, высказался относительно возможности приобретения у «ПСЖ» полузащитника Марко Верратти, а также заявил, что миланский клуб не собирается продавать хавбека Ивана Перишича.
«Родригес — игрок, за которым мы следим. Верратти? Он сильный футболист, выступающий за топ-клуб, у которого нет необходимости продавать своих лидеров. Перишич? У нас нет намерений расставаться с ним, как и у него нет намерений уходить. Мы хотим улучшать состав, а не лишаться лучших», — цитирует Аузилио Corriere dello Sport.