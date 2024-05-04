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Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России «Зенит» — ЦСКА

Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча Кубка России «Зенит» — ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от второго матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт Петербурге 15 мая. Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«В ответной встрече 15 мая преимущество будет на стороне «Зенита». Но не стоит ждать огромного игрового перевеса в сторону хозяев. Игра будет тяжёлой для обеих команд», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В четверг, 2 мая, в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился нападающий Антон Заболотный, за «Зенит» счёт сравнял полузащитник Александр Ерохин. Оба мяча были забиты во втором тайме.

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