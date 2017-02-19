Булыкин: своим товарищам из «Андерлехта» я говорил, что «Зенит» их порвёт

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионский титул в чемпионате России, а также высказал мнение о выступлении российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы. В первых матчах «Ростов» и «Краснодар» добились домашних побед над «Спартой» (4:0) и «Фенербахче» (1:0) соответственно, а «Зенит» проиграл в гостях «Андерлехту» (0:2).
«Я ожидаю интересных игр в концовке. Хочется, чтобы чемпион определился только в последних играх и интрига сохранялась до конца чемпионата. На данный момент хорошо выступает «Спартак», но всё будет видно, когда команды выйдут после зимней паузы. Как ни крути, но это большой стресс для команд. Кто себя после паузы лучше проявит, тот и проведёт остаток чемпионата на хорошей волне и сможет побороться за чемпионство. Пожелаем «Спартаку» удачи.
Что касается старта наших клубов в Лиге Европы, то результаты удивили. Особенно порадовал «Ростов». А вот своим товарищам из «Андерлехта» я говорил, что «Зенит» их порвёт, а они сказали, что будут бороться и смогут вырвать хотя бы ничью. А получилось, что смогли победить. Был удивлён, что «Зенит» не смог реализовать свои шансы, хотя у Дзюбы было много стопроцентных моментов. В ответной игре им придётся тяжеловато, как и «Краснодару», который сыграет в Турции. В любом случае, будем болеть за наши клубы. Надеюсь, что все три команды пройдут дальше», — передаёт слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.