Слуцкий присутствует на матче «Фулхэм» — «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, последним местом работы которого был ЦСКА, посетил матч 1/8 финала Кубка Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Джонатан Уилсон.
На стадионе «Крэйвен Коттедж» российский специалист сидит рядом с известным английским тренером Аланом Пардью.
Ранее начальник ЦСКА Михаил Барышев рассказал, что Слуцкий пройдёт обучение в академии спорта в Великобритании.
В январе таблоид The Sun сообщил, что Слуцкий побывал на матче «Челси» и займёт должность в клубе, но эту информацию в стане синих опровергли.