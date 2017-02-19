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Видео. «Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед»
19 февраля 2017, воскресенье. 19:49.
Футбол
18 февраля 2017 года в
Мидлсбро
на стадионе «Риверсайд» состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии с участием «Мидлсбро» и «Оксфорд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.
Голами в составе победителей отметились
Грант Лидбиттер
,
Руди Жестед и
Кристиан Стуани
. У проигравших голы забили
Кристофер Магуайр
и
Антонио Мартинес
.
Кубок Англии. 1/8 финала
18 февраля 2017, суббота. 18:00 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
3 : 2
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
1:0
– Лидбиттер – 26 (пен)
,
2:0
– Жестед – 34
,
2:1
– Магуайр – 64
,
2:2
– Мартинес – 65
,
3:2
– Стуани – 86
Источник:
«Чемпионат»
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