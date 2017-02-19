Габигол проставится перед командой ужином за дебютный гол в составе «Интера»

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, известный под прозвищем Габигол, сообщил, что сдержит обещание и проставится перед командой после того, как забьёт первый гол. Сегодня бразилец отличился и помог «Интеру» одержать выездную победу над «Болоньей» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«В раздевалке говорили, что Габигол обещал проставиться перед командой ужином с бразильской кухней, когда он забьёт первый гол. Очень рад за него. После перехода в «Интер» ему было тяжело, но теперь он начинает получать удовольствие от работы», — цитирует главного тренера миланцев Стефано Пиоли Mediaset Premium.
«Сдержу ли своё обещание проставиться перед командой ужином за первый гол? Да. Как насчёт итальянской пасты карбонара? Очень рад, что забил первый гол за «Интер», но больше доволен победой команды. Это особенный день для меня. Я всегда усердно работаю, чтобы приносить пользу команде», — сказал Габигол.