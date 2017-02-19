Кейн: хет-трик? «Тоттенхэм» должен был забивать «Фулхэму» ещё несколько голов

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который забил три гола в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:0), подвёл итоги встречи.
«Хет-трик? Сегодня мы играли очень хорошо и, вероятно, должны были забивать ещё несколько голов. В любом случае «Тоттенхэм» провёл великолепный матч. Знал ли я о том, что перед тем, как забил третий гол, тренер собрался меня заменить? Я знал, что он собирается меня заменить в скором времени, но, к счастью, сумел забить в третий раз. По ходу встречи пару раз столкнулся коленями с соперником, но я в порядке. Хочу играть в каждом матче», — цитирует Кейна BBC Sport.