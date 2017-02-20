Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич отправлен в отставку после поражения «грифонов» от «Пескары» со счётом 0:5 в матче 25-го тура Серии А.
Под руководством хорвата команда набрала только два очка в последних девяти матчах, что вынудило президента клуба Энрико Прециози расстаться с Юричем.
На посту наставника его сменит Андреа Мандорлини, сообщает официальный сайт клуба. «Дженоа» подписал с 56-летним специалистом контракт до лета 2018 года.
Последним клубом Мандорлини была «Верона», которую он тренировал с 2010 по 2015 год.