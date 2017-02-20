Гвардиола: то, как в последние 10 дней отзываются о Венгере, неприемлемо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Арсенала» Арсена Венгера, которого нещадно критикуют за последние результаты команды. «Канониры» потерпели три поражения в четырёх матчах, в частности, разгромно уступив «Баварии» (1:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«То, как на протяжении последних 10 дней бывшие футболисты и журналисты отзывались о Венгере, неприемлемо. Работу тренера сейчас никто не уважает. То, как обращались с Венгером, это и есть неуважение. Но мы принимаем решения, а вы можете говорить всё, что хотите», — приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.