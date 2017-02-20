«Решение перейти в футбольный клуб «Уфа» было взвешенным и хорошо обдуманным. Перед подписанием контракта я побывала на учебно-тренировочном сборе «Уфы». Увидела слаженность работы каждого подразделения, великолепную дружественную атмосферу внутри коллектива, и у меня уже не осталось никаких сомнений, я с радостью подписала трудовой контракт с «Уфой». Здесь в мои задачи будет входить не только реабилитация спортсменов после травм, но также профилактические занятия, функциональная диагностика, тестирование индивидуальных групп и многое другое. Надеюсь, я стану тем самым винтиком внутри клуба, который позволит улучшить результаты нашей команды», – сказала Мария Бурова.
Бывший тренер-реабилитолог «Локомотива» Бурова вошла в тренерский штаб «Уфы»
Фото: fclm.ru