Наставник сборной Германии объяснил, почему продолжает доверять Гётце

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил, что будет приглашать полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гётце в национальную команду. Гётце уже долго подвергается критике со стороны специалистов и СМИ из-за своей игры.
«Марио способен играть на поле определяющую роль. Он не является классическим нападающим, но способен завершать атаки голом. Он забивает сильным соперникам. Таким, как сборные Аргентины и Бразилии. У него есть дар забивать на самом высоком уровне. Потому я и приглашаю его в команду», — цитирует Лёва Kicker.
Гётце стал автором единственного и победного гола сборной Германии в финальном матче чемпионата мира 2014 года с национальной командой Аргентины. Он вышел на замену на 88-й минуте и отличился на 113-й.