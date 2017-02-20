Президент «Локомотива»: Ал. Миранчук, скорее всего, уйдёт в это трансферное окно

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с полузащитником Алексеем Миранчуком и объяснил, почему игрок забрал заявление об ухода из клуба.
«Итоги будем подводить, когда всё закончится. Переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению. Пока всё идёт к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве».
Зачем Миранчук забирал заявление об уходе? Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. С высокой долей вероятности вопрос может решиться в текущее трансферное окно – в ближайшее время», — цитирует Геркуса «Советский спорт».