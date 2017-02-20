Шмидт: «Атлетико» сильно прибавил, но эта команда не так молода, как «Байер»

Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоится 21 февраля в Германии.
«Манера игры нашего соперника не сильно изменилась за два года, хотя они стали опаснее и быстрее атаковать. У них великолепные игроки, и нам придётся как следует постараться, чтобы победить. Важно иметь задел на будущее. „Атлетико“ сильно прибавил за последние годы, но их команда не так молода, как наша. Мы же пытаемся прогрессировать, имея в своём распоряжении юных и талантливых футболистов.
Ларс Бендер готовится к матчу по индивидуальной программе. Примем решение о его участии в матче завтра, так как не хотим идти на ненужный риск», — цитирует Шмидта сайт УЕФА.