Кабальеро: возможность слушать Гвардиолу бесценна

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро рассказал о методах работы наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Каждый может многому научиться у Пепа Гвардиолы. Начиная от предсезонной подготовки и заканчивая кое-какими деталями во время матча. Видение футбола Гвардиолы впечатляет. Возможность слушать то, что он говорит, — бесценна.
Он объясняет всё: зачем играть через вратаря, почему мы иногда играем с тремя, четырьмя или пятью защитниками, как найти свободные зоны в атаке и так далее», — цитирует Кабальеро интернет-портал Goal.