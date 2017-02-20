Неймар предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Апелляция нападающего «Барселоны» Неймара была отклонена, и бразильский футболист предстанет перед судом, сообщает ESPN FC.
Руководители инвестиционного фонда DIS, владевшего 40% прав на Неймара, добиваются наказания игрока, поскольку убеждены, что недополучили деньги, положенные компании за трансфер форварда из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года. Первоначально было объявлено, что сделка обошлась каталонскому клубу в € 57 млн. Однако позже появилась информация, что эта сумма сильно занижена. «Барселона», «Сантос» и компания отца Неймара также проходят по этому делу.
Прокуроры добиваются тюремного заключения Неймара на срок до двух лет и штрафа в размере € 10 млн. Впрочем, футболист сине-гранатовых и его отец вряд ли будут отбывать наказание за решёткой. «Барселона» и «Сантос» могут быть оштрафованы в общей сложности на € 15 млн.