Бегович: Кубок Англии заслуживает уважения, потому что это лучший турнир в мире

Голкипер «Челси» Асмир Бегович признался, что считает Кубок Англии лучшим турниром в мире. В четвертьфинале синие сыграют с «Манчестер Юнайтед».
«Важно проявить себя, продемонстрировав свои качества и способности принести пользу команде, если не выступаешь регулярно. Мы пытаемся демонстрировать это. Мы хорошо выступаем в этом сезоне, поэтому по-настоящему сложно вносить изменения в состав спустя неделю. Но когда ты получаешь шанс, всегда приятно показать, на что ты способен. Мы очень серьёзно относимся к этому турниру и хотим выиграть его.
С каждым годом турнир становится всё сложнее. Команды усиливаются, футбол во всех лигах становится лучше, поэтому сложно не воспринимать всерьёз такой турнир. За время, что я выступаю в этом клубе, мы всегда серьёзно относились к кубковым турнирам, это привычный подход для «Челси». У нас очень хороший состав, вне зависимости от того, кто выходит на поле и по каким причинам. Футболисты всегда готовы проявить себя. Очень важно проявлять уважение к Кубку Англии, этот турнир заслуживает того, поскольку это лучший турнир в мире», — цитирует Беговича сайт «Челси».