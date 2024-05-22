Журналист L’equipe: Доннарумма — не сильная сторона «ПСЖ». Возможно, у Сафонова будет шанс

Журналист французского издания L’equipe Антуан Момон поделился мыслями о значимости вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы для парижской команды.

«Мы знаем, что игра ногами Доннаруммы — это не то, что нравится Луису Энрике. Давайте посмотрим, что произойдёт. Я считаю, что Джанлуиджи — первый номер в «ПСЖ», но он не является самой сильной стороной команды. Возможно, если переход состоится, у Сафонова будет шанс, но добиться этого будет непросто. Доннарумма проводил хорошие матчи в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов. Не думаю, что его можно будет вытеснить из состава за короткое время, учитывая зарплату и репутацию Доннаруммы», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера вратаря Матвея Сафонова.