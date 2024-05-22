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Оздоев: ещё сыграть за сборную России? Если только в тренерском штабе поеду

Оздоев: ещё сыграть за сборную России? Если только в тренерском штабе поеду
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Полузащитник ПАОКа и сборной России Магомед Оздоев высказался о своих шансах сыграть за национальную команду на крупном турнире.

— Верите, что сыграете за сборную России на крупном турнире?
— А когда следующий крупный турнир?

— Дюков на исполкоме сказал, что ориентир – чемпионат мира — 2030. Отбор стартует в 2028-м.
— Могу в тренерском штабе поехать (смеётся). Но точно не игроком. Через шесть лет… Нет. К этому времени у нас должны быть великолепные футболисты, которые поедут и будут бороться за медали. Я всегда говорил, что в такой ситуации должны играть молодые, чтобы в определённый момент они были готовы вернуться к топ-турнирам. В любом случае национальная команда — это честь страны. Сборная всегда должна играть на победу. Чем больше мы будем видеть 20-летних парней – тем будет лучше, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу. Вместе с ПАОКом он стал чемпионом страны. До переезда в Грецию Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также за «Зенит», «Рубин», «Терек» и «Локомотив».

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