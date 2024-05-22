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В махачкалинском «Динамо» заявили, что перед началом сезона не ставили задачу выхода в РПЛ

В махачкалинском «Динамо» заявили, что перед началом сезона не ставили задачу выхода в РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о задачах, которые ставили в клубе перед началом сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги.

«У наших команд были бронзовые медали, финалы Кубка России, поэтому намерение играть в Премьер-Лиге, безусловно, присутствовало. Но говорить о том, что именно такая задача ставилась перед началом этого сезона – конечно, нет. Намерения были, но, когда это осуществится, мы не конкретизировали, а исходили из высказанного в первых же встречах с нашим Сергеем Алимовичем Меликовым, нашим главой: «Двигаемся без фанатизма». Мы, собственно, и двигались», — сказал Гаджи Гаджиев в эфире международного спортивного радио «Движение».

Напомним, махачкалинцы вместе с подмосковными «Химками» обеспечили себе переход в высший дивизион страны за тур до завершения сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги.

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