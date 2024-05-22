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Магомед Оздоев прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Магомед Оздоев прокомментировал уход Джикии из «Спартака»
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев поделился реакцией на информацию о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия покинет московский клуб по окончании сезона.

«Всё когда-то заканчивается. На хорошей ноте или плохой, но оно всегда когда-то заканчивается. Как говорится — и это пройдёт. Раз Джикия ушёл, то они приняли решение, которое будет лучше для Георгия.

— Георгий сказал, что «Спартак» не предложил ему контракт.
— Я же не работаю в «Спартаке». Наверное, в клубе посчитали, что так будет лучше. Нужно принять это и продолжить. Думаю, что Джикия без команды точно не останется. Он хороший и добротный футболист, найдёт себе оптимальный вариант, который будет его устраивать. Это самое главное, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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