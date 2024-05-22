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Файзуллаев объяснил, почему потерял место в стартовом составе ЦСКА весной

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, почему в начале весны потерял место в стартовом составе армейцев.

«Я пропустил бо́льшую часть сборов. Мало был с командой зимой — а тренер ждал, чтобы я потихоньку влился заново. Получилось не сразу», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Прошлым летом Аббосбек Файзуллаев пополнил состав московского ЦСКА. Он перешёл в российский клуб из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 31 матч за армейцев и отметился пятью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в € 5 млн.

Напомним, после 29 туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России и имеет на своём счету 45 очков.