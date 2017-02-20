Тренер «Кайрата»: команды уровня «Анжи» не прощают грубых ошибок

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от контрольного матча с «Анжи» (0:1).
«Всё, что было задумано по плану, мы сделали. Игра получилась напряжённой, было много борьбы, но сейчас это хорошо для нас, ведь нам нужно готовиться к сезону. В принципе владели инициативой, контролировали мяч. Единственное, было мало креатива, нужно было больше обострять, к этому будем стремиться. С другой стороны, в моменте с голом действовали невнимательно, а команда такого уровня подобных ошибок не прощает. Ошибки, которые были допущены, будем разбирать.
«Анжи» мог остаться вдевятером из-за двух красных карточек, но это товарищеская игра, и подобное обговаривается перед матчем — поэтому удалённых игроков можно заменить. Конечно, если бы их было девять, то мы бы дожали, но это товарищеская игра, и нам нужно готовиться к сезону. В чемпионате мы будем играть против 11, а не девяти. Понятно, что обидно проигрывать, но нужно играть и делать свою работу», — цитирует Цхададзе сайт «Кайрата».