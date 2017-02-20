Симеоне: «Байер» особенно силён на флангах, а в атаке у них есть Чичарито

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером». Встреча состоится 21 февраля в Германии.
«Байер» — очень сильная команда, особенно на флангах. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь.
Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как всё завтра сложится", — цитирует Симеоне сайт УЕФА.