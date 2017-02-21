Фелипе Андерсон: я стал гораздо лучше благодаря Симоне Индзаги

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон отметил, что стал играть лучше благодаря наставнику римлян Симоне Индзаги.
«Стиль не изменился, просто я стал играть лучше. В некоторых матчах я исполнял более оборонительные функции, действовал персонально против того или иного футболиста. Конечно, мне больше нравится созидать, но тренер знает, что может рассчитывать на меня, мою силу и скорость.
Я думаю, что стал гораздо лучше благодаря Индзаги, особенно в обороне. Я надеюсь продолжать в том же духе и помогать товарищам по команде», — цитирует Андерсона Globoesporte.
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