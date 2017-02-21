Зидан: болельщики «Реала» прежде всего хотят видеть максимальную отдачу игроков

Для болельщиков мадридского «Реала» главное, чтобы футболисты всегда выкладывались на поле полностью. Об этом сказал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в книге журналиста Энрике Ортего «Одиннадцатая победа», посвящённая 11-й победе «Реала» в Лиге чемпионов.
«Думаю, что болельщики «Реала» прежде всего хотят видеть максимальную отдачу игроков. Они должны выкладываться на 120% своих возможностей. А потом мы можем выиграть или проиграть… Здесь уже начинает говорить статистика, свидетельствующая о том, что «Реал» побеждает чаще, чем проигрывает. Речь идёт о команде-победителе. История этого клуба означает побеждать», — цитирует Зидана Marca.
11-я победа «Реала» в Лиге чемпионов пришлась на сезон-2015/16. В финале «Королевский клуб» встретился с «Атлетико». Основное и дополнительное время закончились ничьей со счётом 1:1, а в серии пенальти «Реал» со счётом 5:3 одержал победу.