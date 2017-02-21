Бауса поделился мнением, почему Месси не праздновал гол в матче с «Леганесом»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поведение нападающего национальной команды и «Барселоны» Лионеля Месси в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:1). Месси стал автором дубля, забив с пенальти победный для своей команды гол, однако сам его не праздновал.
«Мне кажется, это было реакцией Месси на критику после поражения «Барселоны» от «ПСЖ». Я заметил, что он очень расстроен. Однако самое главное то, что он всегда даёт команде то, что может дать», — приводит слова Баусы Marca.
«Барселона» встречалась с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и потерпела на выезде болезненное поражение со счётом 0:4. Ответная игра состоится 8 марта.