РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов

20 февраля состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение удовлетворить заявление московского «Динамо» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.
«Удовлетворить заявление АО „ФК “Динамо- Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением АО «ФК „Динамо-Москва“ решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. — ФК „Динамо“, а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. — ФК „Динамо“ снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО „ФК “Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.
Также на заседании были частично удовлетворены заявления игроков «Томи» Алексея Пугина, Артёма Попова и Кирилла Комбарова о выплате задолженности по трудовому договору.