Руни приступил к тренировкам в преддверии матча 1/16 финала ЛЕ с «Сент-Этьеном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни приступил к тренировкам, в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном». Об этом пишет ESPN FC.
Ранее сообщалось, что футболист из-за проблем с мышцами пропустит ответный матч Лиги Европы, а также может не сыграть в финале Кубка английской лиги. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью на вопрос, сможет ли Руни принять участие во встрече с «Саутгемптоном», ответил: «Не знаю».
Последний раз Руни выходил на поле 1 февраля, в матче 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0).