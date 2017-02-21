Шалимов: «Краснодар» в Стамбуле будет стараться играть агрессивно, как дома

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как будет действовать его команда в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».
Матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится в Стамбуле 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. В первой игре на своём поле «Краснодар» победил со счётом 1:0.
«Когда команда пытается сохранить счёт, это плохо кончается. Мы будем стараться играть агрессивно, как у себя дома. При счёте 0:0 важно забить. Такие у нас задачи. Мы и в первом матче настраивались играть от себя, изучили соперника. Наверное, могли забить чуть побольше, но главную цель на первый матч выполнили», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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