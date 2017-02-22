Зидан относится с пониманием к сомнениям Иско насчёт своего будущего в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что относится с пониманием к некоторым сомнениям полузащитника команды Иско. Ранее сообщалось, что Иско склоняется к тому, чтобы в летнее трансферное окно сменить клубную прописку, поскольку стремится к большей игровой практике.
«Сомнения Иско понятны, и здесь нет проблем. В данный момент он сконцентрирован на своих задачах. Футболист может сыграть 20 или 26 матчей, но когда оказывается на скамейке запасных, то это ему не нравится. Такое всегда будет происходить. Но если у нас игра каждые три дня, то я хочу, чтобы все игроки были в порядке до конца сезона. В моём распоряжении 24 очень сильных футболиста. И когда я меняю футболиста на другого игрока, то не потому, что один мне нравится больше другого», — цитирует Зидана Marca.