Стадион «Крестовский» оснастили современной системой связи

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге установили новейшее спецоборудование, которое обеспечит зрителям бесперебойную связь. Система выдерживает большие нагрузки, несмотря на большую вместимость стадиона. Об этом сообщил руководитель отдела по инфраструктуре регионального отделения сотового оператора Евгений Бабахин.
«Волны сильно распространяются, и в зоне обслуживания одной такой базовой станции скапливается очень большое количество абонентов. В связи с этим возникают перегрузки. В данном случае система рассчитана так, что каждая антенна обслуживает небольшую территорию, что позволяет не пропускать большое количество абонентов через один шкафчик», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» Бабахина.
За основу специалисты брали технологии, опробованные на Олимпиаде в Сочи. Тогда на объектах работала связь 4G.