Юрист: УЕФА может запретить всем украинским клубам играть в еврокубках

УЕФА может дать запрет всем украинским командам на выступление в европейских клубных турнирах. Об этом сказал украинский футбольный юрист Дмитрий Коробко после того, как стало известно, что «Карпаты» выиграли дело против федерации футбола Украины во Франковском суде Львова и нарушили все нормы ФИФА и УЕФА, которые требуют, чтобы государство не вмешивалось в футбольные дела.
«Карпаты» выиграли иск по делу бывшего игрока клуба Владимира Гудымы в районном суде. Суд также отменил штраф, ранее наложенный ФФУ на «Карпаты».
«Карпаты» открыли ящик Пандоры. Уже завтра любое решение ФФУ может быть опротестовано в каком-то районном суде Украины. УЕФА на такое глаза не закроет, так начнёт действовать, чтобы другие команды не шли путем «Карпат». Нарушение серьёзное, потому что фактически государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА.
И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьёзные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА не будет вести дела с «Карпатами», а с ФФУ. В Киев поступит сигнал из Швейцарии, мол, вы должны справиться с клубом-мятежником. И если федерация не справится, то получит санкции от УЕФА», — цитирует Коробко «Плюс спорт».