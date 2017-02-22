Первенство ФНЛ сезона-2017/18 может начаться 8 июля

Состоялось очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги. Одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждение различных вариантов календарного плана на сезон-2017/18. Согласно принятому за основу проекту следующее первенство ФНЛ стартует 8 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.
В первой части сезона предусмотрено три отрезка, когда команды проведут по три матча за девять дней (5-13 августа, 2-10 сентября и 4-12 ноября), зато в весенней части с момента возобновления первенства 4 марта и до заключительного 38-го тура у команд будет полноценный недельный цикл.
С учётом проведения в России чемпионата мира соревнования во всех профессиональных лигах страны должны закончиться к середине мая. Заключительный тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 12 мая, а переходные матчи с командами РФПЛ – на 17 и 21 мая. Таким образом, у клубов ФНЛ будет лишний день на подготовку к «стыкам», поскольку розыгрыш РФПЛ завершится 13 мая.
Все туры первенства ФНЛ сезона-2017/18, за исключением трёх туров, попадающих в упомянутые выше «уплотнения», пройдут в выходные дни.