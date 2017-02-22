«Фенербахче» — «Краснодар»: ван Перси — в старте, Нойштедтер — в запасе

Нападающий Робин ван Перси выйдет в стартовом составе «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первую игру голландец пропустил. В запасе встречу начнёт российский защитник Роман Нойштедтер.
«Фенербахче»: Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.
Запасные: Фабиано, Али Калдырым, Туфан, Фернандан, Шен, ван дер Вил, Нойштедтер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» — «Краснодар». Начало — в 20:00 мск.