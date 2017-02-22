Гришин: хорошо, что ЦСКА U19 собрался и дожал «Русенборг» в концовке

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу команды в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА над «Русенборгом» (2:1).
«Мы просматривали «Русенборг» и знали, что эта команда отдаст нам территорию сама, стараясь поймать на контратаках. В возрасте 18-19 лет самое опасное — именно пропустить голевую контратаку. Поэтому первый тайм, в котором мы забили всего один гол и пропустили пенальти, могу назвать плохим. Хорошо, что ребята собрались, дожали соперника на 88-й минуте и реализовали свой 11-метровый.
Насколько тяжело было готовиться без лидеров «молодёжки», проходивших сборы с основой? Этим составом мы готовились к «Русенборгу» всего три дня, поэтому показать суперигру было тяжело. Но мы ведь работаем для основного состава и обязаны быть готовыми к таким ситуациям. Конечно, с Чаловым, Кучаевым и Гордюшенко было бы легче, и, надеюсь, они присоединятся к нам перед матчем с «Бенфикой». Ведь это первый и, возможно, единственный в ближайшие 10 лет шанс для российской команды пробиться в финальную часть Юношеской лиги УЕФА.
В этом турнире мы защищаем честь клуба и страны. Посмотрите: даже «Октябрь» сегодня был полный. А многие смотрели игру по телевизору — только мне сообщений 200 с поздравлениями пришло! Что бы ни говорили, страна у нас футбольная, народ любит и смотрит футбол. Именно такими победами нужно развивать интерес к спорту», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата Данилой Игнатовым.
В 1/4 финала турнира ЦСКА встретится с португальской «Бенфикой». Встреча пройдёт в Москве 7 марта.