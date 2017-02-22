Главный тренер «Андерлехта»: мы не намерены отдавать инициативу «Зениту»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» заявил, что в Санкт-Петербурге бельгийская команда не намерена отдавать инициативу сопернику. В Брюсселе в первом матче «Андерлехт» победил со счётом 2:0.
«Прежде всего нужно помнить — чтобы забить гол, команде нужен мяч, поэтому отдавать инициативу мы не будем. Но при этом есть команды, которые даже с меньшим процентом владения выигрывают матчи. Но мы не собираемся уходить в оборону и отдавать инициативу», — цитирует Вайлера официальный сайт «Зенита».