Марсело: «Реалу» нет никаких оправданий, больше так играть нельзя

Защитник «Реала» Марсело поделился впечатлениями от поражения в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы провалили начало игры. Там нет и не может быть никаких оправданий, мы сами виноваты, потому что пропустили два глупых гола.
Мы сделали всё возможное, чтобы сравнять счёт в конце матча, но было уже слишком поздно. «Валенсия» — отличная команда. Они прошли через определённые трудности, но играть на этом стадионе перед этими болельщиками всегда очень трудно. Мы должны учиться на своих ошибках. Мы до сих пор лидеры Примеры, но больше так играть нельзя», — цитирует Марсело Marca.