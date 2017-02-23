Тренер «Валенсии»: матчи на «Месталье» и впредь должны быть тяжёлыми для любого

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в перенесённом матче 16-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы хотели контролировать мяч, но трудно отбирать его у «Реала». У нас был очень хороший первый тайм, второй игровой отрезок получился совершенно иным. Мы заработали только три очка и они стоят столько же, как и любые другие, это правда. Но всё же это был особый матч, болельщики наслаждались им, а футболисты отдали много сил.
Эти три очка дадут нам уверенность. Мы очень рады, что выиграли и порадовали болельщиков. Матчи на «Месталье» и впредь должны быть тяжёлыми для любого соперника», — цитирует Воро сайт «Валенсии».