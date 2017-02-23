Смолов: я должен был забивать «Фенербахче» второй гол, игра была бы решена

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал ничью в выездном матче с «Фенербахче» (1:1) и выход в 1/8 финала Лиги Европы.
«Отмечу всю команду, потому что все вместе мы выполнили задачу, которая перед нами стояла. Это очень приятно, поскольку клуб очень молодой. Очень счастлив, что удалось поучаствовать в этой истории. Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Повезло, что удалось забить. Более того, скажу, что должен был забивать второй гол, и тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами за нереализованный момент», — сказал Смолов в эфире программы «Все на матч».