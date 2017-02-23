Крицюк: не могу сказать, что «Фенербахче» удивил «Краснодар»

Голкипер ФК «Краснодар» Станислав Крицюк подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле и и завершилась со счётом 1:1. Этот результат позволил «Краснодару» впервые пробиться в 1/8 финала Лиги Европы.
«Фенербахче» понимал, что им нужно забивать. Не могу сказать, что эта команда удивила. Они играли в основном через фланги, меньше через центр. В принципе, мы были к этому готовы. Было непросто, но хорошо, что забили быстрый гол», — сказал Крицюк в эфире программы «Все на матч».